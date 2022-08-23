«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» и одержал первую победу в сезоне
«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Ливерпуль» в матче 3-го тура АПЛ со счетом 2:1.
Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Ливерпуль» в матче 3-го тура АПЛ со счетом 2:1.
В первом тайме на 16-й минуте счет в игре открыл полузащитник хозяев Джейдон Санчо. Во втором тайме преимущество «Манчестер Юнайтед» на 53-й минуте увеличил нападающий Маркус Рэшфорд. На 82-й минуте игры забил форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.
«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в текущем сезоне АПЛ. «Ливерпуль» в трех турах чемпионата Англии заработал 2 очка.