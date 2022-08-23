«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» и одержал первую победу в сезоне

В первом тайме на 16-й минуте счет в игре открыл полузащитник хозяев Джейдон Санчо. Во втором тайме преимущество «Манчестер Юнайтед» на 53-й минуте увеличил нападающий Маркус Рэшфорд. На 82-й минуте игры забил форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.