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00:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» и одержал первую победу в сезоне

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Ливерпуль» в матче 3-го тура АПЛ со счетом 2:1.

Манчестер Юнайтед
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

В первом тайме на 16-й минуте счет в игре открыл полузащитник хозяев Джейдон Санчо. Во втором тайме преимущество «Манчестер Юнайтед» на 53-й минуте увеличил нападающий Маркус Рэшфорд. На 82-й минуте игры забил форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в текущем сезоне АПЛ. «Ливерпуль» в трех турах чемпионата Англии заработал 2 очка.

Манчестер Юнайтед
2:1
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
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