У Роналду нет результативных действий в трех матчах сезона за «МЮ». С «Ливерпулем» он вышел на 86-й минуте

37-летний нападающий остался в запасе в матче 3-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:1). Он вышел на замену на 86-й минуте.

В трех стартовых турах Премьер-лиги в этом сезоне Криштиану не забивал и не отдавал голевых пасов. Португалец в 1-м туре вышел на замену в матче с «Брайтоном» (1:2) на 53-й минуте, а матч 2-го тура против «Брентфорда» (0:4) отыграл целиком.