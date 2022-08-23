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09:49 (мск), источник: Sports.Ru

У Роналду нет результативных действий в трех матчах сезона за «МЮ». С «Ливерпулем» он вышел на 86-й минуте

Криштиану Роналду продлил серию без результативных действий в играх «МЮ».

Ливерпуль
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Источник: Reuters

37-летний нападающий остался в запасе в матче 3-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:1). Он вышел на замену на 86-й минуте.

В трех стартовых турах Премьер-лиги в этом сезоне Криштиану не забивал и не отдавал голевых пасов. Португалец в 1-м туре вышел на замену в матче с «Брайтоном» (1:2) на 53-й минуте, а матч 2-го тура против «Брентфорда» (0:4) отыграл целиком.

С учетом прошлого сезона серия форварда без результативных действий в составе «Манчестер Юнайтед» достигла 4 матчей. В последний раз за клуб Роналду забивал 2 мая — с пенальти «Брентфорду» в 35-м туре АПЛ (3:0).

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