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10:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» катится всё ниже. «Манчестер Юнайтед» даже Роналду не потребовался

Каземиро с трибуны увидел первую победу тен Хага в АПЛ.

Ливерпуль
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В этот вечер у «Ливерпуля» с самого начала не складывалось. Команда Клоппа хоть и владела мячом 70% времени в первом тайме, но все моменты создавал «МЮ». Даже главный удар по воротам-де Хеа случайно нанёс полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш. Он же создал шикарный момент Эланге, который пробил в штангу из убойной позиции.

Ну и, конечно, гол Санчо. Он исполнил то же самое, что недавно получилось у Артура Юсупова за «Сочи». Оба красиво на замахе убрали соперника и неотразимо пробили в угол. Самое удивительное в этой ситуации — действия ван Дейка. Он просто стоял на линии вратарской и не подходил к Санчо, который сделал пять касаний в самом центре штрафной. Эксперты Sky Sports сразу вспомнили, как «Фулхэм» в 1-м туре заработал пенальти. Тогда ван Дейк тоже не выбрасывался и позволил Митровичу спокойно войти в штрафную.

Знаменитый прессинг Клоппа не работал. «МЮ» старался выходить из обороны с помощью длинных передач, отрезая большую группу прессингующих. Казалось, во втором тайме «Ливерпуль» включится, но игра на деле не изменилась. Более того, «МЮ» забил второй мяч. Рашфорд рванул в контратаку, получил мяч на грани офсайда и «расстрелял» ворота «Ливерпуля».

Источник: Reuters

Интересно, что голевой пас отдал Марсьяль, который вышел в перерыве вместо Эланги. Тренер «МЮ», ведя в счёте, обновил атаку и при этом выпустил не Роналду. Португалец остался сидеть на скамейке до 86-й минуты, а Магуайр на поле так и не появился — капитанил Бруну Фернандеш.

На 81-й минуте «Ливерпуль» всё-таки отыграл один мяч — забил Салах, но на большее команду не хватило. Тут нужно учитывать проблемы «Ливерпуля» с составом. Дисквалифицирован Нуньес, плюс травмированы Матип, Конате, Тьяго, Джонс, Окслейд-Чемберлен и Жота, а Фабиньо с Цимикасом ещё не готовы проводить весь матч.

Так «МЮ» обходит в таблице «Ливерпуль». Кто бы мог представить, что команда Клоппа за первые три тура ни разу не победит. Ну и вот на что способен «МЮ», если не выпускать в основе столь критикуемых Магуайра и Роналду. И это ещё даже не дебютировал Каземиро — его только представили фанатам на «Олд Траффорд» перед матчем.

Григорий Телингатер

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