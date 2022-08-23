Каземиро попрощался с «Реалом»

На прошлой неделе английский «Манчестер Юнайтед» объявил о достижении договоренности по переходу 30-летнего футболиста. Контракт с Каземиро подписан до июня 2026 года. По данным Sky Sports, «Реал» получит за переход игрока 60 миллионов евро. В понедельник мадридский клуб провел церемонию прощания с футболистом.

«Правда в том, что я никогда не мечтал о таком прощании с “Реалом”. Никогда. Простите за мои эмоции, которые было невозможно сдержать. Благодарю вас от всего сердца за такую ​любовь. Мадридист уходит. Удачи всем», — написал футболист в Twitter.