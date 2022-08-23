Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
АПОЭЛ
Юргорден
30
Футбол. Еврокубки
22:00
Виктория Пл
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Динамо К
Футбол. Зарубежный
22.08
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
21
Футбол. Зарубежный
22.08
Жирона
Хетафе
31
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
22.08
Жирона
Хетафе
31
22.08
Эльче
Альмерия
11
21.08
Реал Сосьедад
Барселона
14
21.08
Атлетико
Вильярреал
02
21.08
Атлетик
Валенсия
10
20.08
Сельта
Реал
14
20.08
Мальорка
Бетис
12
20.08
Осасуна
Кадис
20
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
09:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Каземиро попрощался с «Реалом»

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Бразильский полузащитник Каземиро заявил, что никогда не мечтал о таком прощании с мадридским «Реалом».

Реал
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

На прошлой неделе английский «Манчестер Юнайтед» объявил о достижении договоренности по переходу 30-летнего футболиста. Контракт с Каземиро подписан до июня 2026 года. По данным Sky Sports, «Реал» получит за переход игрока 60 миллионов евро. В понедельник мадридский клуб провел церемонию прощания с футболистом.

«Правда в том, что я никогда не мечтал о таком прощании с “Реалом”. Никогда. Простите за мои эмоции, которые было невозможно сдержать. Благодарю вас от всего сердца за такую ​любовь. Мадридист уходит. Удачи всем», — написал футболист в Twitter.

Каземиро выступал за «Реал» с 2013 года. В составе «сливочных» полузащитник стал трехкратным чемпионом Испании, пятикратным победителем Лиги чемпионов, провел 336 матчей и забил 31 мяч.

 Двадцать пуль от террористов: кто босс нового клуба Дзюбы
Превзошла Кабаеву и связалась с уголовником: история любимицы Винер
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь