Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
АПОЭЛ
Юргорден
30
Футбол. Еврокубки
22:00
Виктория Пл
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Динамо К
Футбол. Зарубежный
22.08
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
21
Футбол. Зарубежный
22.08
Жирона
Хетафе
31
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
22.08
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
21
21.08
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
33
21.08
Лидс
Челси
30
21.08
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон
02
20.08
Борнмут
Арсенал
03
20.08
Кристал Пэлас
Астон Вилла
31
20.08
Эвертон
Ноттингем Форест
11
20.08
Фулхэм
Брентфорд
32
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мать пострадавшего от Роналду ребенка с аутизмом подаст в суд на футболиста

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мать страдающего аутизмом болельщика, который пострадал от действий португальского футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, заявила о намерении подать в суд на игрока, сообщает The Mirror.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

После проигранного матча 32-го тура чемпионата Англии сезона-2021/22 с «Эвертоном» (0:1) раздосадованный Роналду, который шел в подтрибунное помещение, ударил рукой по телефону, протянутому болельщиком. Позднее стало известно, что от действий 37-летнего португальца пострадал страдающий аутизмом 14-летний Джей Хардинг, который пришел на стадион «Гудисон Парк» вместе с мамой.

«Я хочу увидеть торжество справедливости, потому что его не было. Я хочу, чтобы он (Криштиану Роналду) понес ответственность за то, что сделал. Единственный способ добиться справедливости — продолжать бороться», — заявила газете мать болельщика Сара Келли.

Роналду получил условное предупреждение от полиции Мерсисайда по делу о нападении на болельщика и причинении ему материального ущерба. Ему был выписан штраф с 200 фунтов стерлингов.

 Двадцать пуль от террористов: кто босс нового клуба Дзюбы
Превзошла Кабаеву и связалась с уголовником: история любимицы Винер
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь