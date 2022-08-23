Мать пострадавшего от Роналду ребенка с аутизмом подаст в суд на футболиста

После проигранного матча 32-го тура чемпионата Англии сезона-2021/22 с «Эвертоном» (0:1) раздосадованный Роналду, который шел в подтрибунное помещение, ударил рукой по телефону, протянутому болельщиком. Позднее стало известно, что от действий 37-летнего португальца пострадал страдающий аутизмом 14-летний Джей Хардинг, который пришел на стадион «Гудисон Парк» вместе с мамой.

«Я хочу увидеть торжество справедливости, потому что его не было. Я хочу, чтобы он (Криштиану Роналду) понес ответственность за то, что сделал. Единственный способ добиться справедливости — продолжать бороться», — заявила газете мать болельщика Сара Келли.