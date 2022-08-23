На Роналду подадут в суд

«Я хочу увидеть торжество справедливости, потому что его не было. Я хочу, чтобы он понес ответственность за то, что сделал», — поделилась женщина. По ее мнению, единственный способ добиться справедливости — продолжать бороться.

Инцидент произошел 9 апреля. После матча с «Эвертоном», уходя с поля в подтрибунное помещение, Роналду выбил из рук 14-летнего фаната телефон и тот разбился. После этого игрок извинился и заявил, что был расстроен поражением своей команды со счетом 0:1. Он пригласил болельщика посмотреть матч на стадионе «Олд Траффорд».