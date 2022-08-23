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14:05 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА проверяет «Барселону» на финансовый фэйр-плей, клубу могут запретить участие в ЛЧ

УЕФА проверяет «Барселону» и ещё 19 команд на предмет возможного нарушения правил финансового фэйр-плей в сезоне-2020/2021 и вскоре может объявить о санкциях в отношении этих клубов. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Times.

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Источник: Reuters

По сведениям источника, в отношении «Барселоны», а также итальянских «Ювентуса», «Ромы» и «Милана» могут быть введены следующие санкции:

  1. Запрет на участие в соревнованиях под эгидой УЕФА
  2. Запрет на совершение трансферов или других операций.

Отмечается, что «Барселона» и «Ювентус» по-прежнему погружены в юридическую борьбу с УЕФА по Суперлиге. Отношения между субъектами с момента презентации проекта переживают тяжёлые времена. Это фактор, который мог бы объяснить расследование высшего органа европейского футбола.

В список других клубов, которые могут быть наказаны УЕФА, входят «Арсенал», а также «ПСЖ» и «Марсель». Однако в отношении французских клубов наказания будут носить лишь экономический характер. Есть также другие команды, которые будут находиться под наблюдением, но не получат наказание.

Этот сезон станет последним с действующими в УЕФА правилами финансового фэйр-плей. C cезона-2023/2024 будет введена система, по которой у клубов будет предельный процент расходов на зарплаты, трансферы и трансферные комиссии представителей. В 2023 году этот процент составит 90%, при этом он будет постепенно снижаться, пока не достигнет 80% в 2024 году и 70% в 2025 году.

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