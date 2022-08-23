УЕФА проверяет «Барселону» на финансовый фэйр-плей, клубу могут запретить участие в ЛЧ

По сведениям источника, в отношении «Барселоны», а также итальянских «Ювентуса», «Ромы» и «Милана» могут быть введены следующие санкции:

Запрет на участие в соревнованиях под эгидой УЕФА Запрет на совершение трансферов или других операций.

Отмечается, что «Барселона» и «Ювентус» по-прежнему погружены в юридическую борьбу с УЕФА по Суперлиге. Отношения между субъектами с момента презентации проекта переживают тяжёлые времена. Это фактор, который мог бы объяснить расследование высшего органа европейского футбола.

В список других клубов, которые могут быть наказаны УЕФА, входят «Арсенал», а также «ПСЖ» и «Марсель». Однако в отношении французских клубов наказания будут носить лишь экономический характер. Есть также другие команды, которые будут находиться под наблюдением, но не получат наказание.