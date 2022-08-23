Тренера Арриго Сакки удостоили Награды президента УЕФА
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Итальянский тренер Арриго Сакки стал лауреатом Награды президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается на официальном сайте организации.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Итальянский тренер Арриго Сакки стал лауреатом Награды президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается на официальном сайте организации.
Ее вручение состоится на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23, которая пройдет 25 августа в Стамбуле.
«Эта награда является признанием профессионального мастерства, а также подчеркивает наследие, которое оставляют в футболе выдающиеся личности. Мало кому удалось изменить философию игры так, как это сделал Арриго Сакки. Футбол оказался поделен на две эры: до Сакки и после Сакки. Его бесчисленные тактические нововведения являются сегодня основой для любого футбольного пособия и отражены в работе последующих поколений тренеров», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
Сакки 76 лет. Он никогда не играл в футбол на высоком уровне. Наибольших успехов на клубном уровне специалист добился с «Миланом», с которым стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны, двукратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. Также в числе команд, с которыми работал итальянец — «Парма», мадридские «Атлетико» и «Реал».
Сборная Италии под руководством Сакки на чемпионате мира 1994 года дошла до финала, где в серии пенальти уступила команде Бразилии.