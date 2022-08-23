Тренера Арриго Сакки удостоили Награды президента УЕФА

Ее вручение состоится на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23, которая пройдет 25 августа в Стамбуле.

«Эта награда является признанием профессионального мастерства, а также подчеркивает наследие, которое оставляют в футболе выдающиеся личности. Мало кому удалось изменить философию игры так, как это сделал Арриго Сакки. Футбол оказался поделен на две эры: до Сакки и после Сакки. Его бесчисленные тактические нововведения являются сегодня основой для любого футбольного пособия и отражены в работе последующих поколений тренеров», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Сакки 76 лет. Он никогда не играл в футбол на высоком уровне. Наибольших успехов на клубном уровне специалист добился с «Миланом», с которым стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны, двукратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. Также в числе команд, с которыми работал итальянец — «Парма», мадридские «Атлетико» и «Реал».