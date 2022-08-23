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19:19 (мск), источник: Vesti.kz

Появились неожиданные подробности контракта тренера с клубом КПЛ

Новым главным тренером ФК «Атырау» Виталий Жуковский может покинуть казахстанский клуб, если получит предложить из сборной Беларуси, сообщает телеграм-канал Kozhakhmet_inside_official.

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Источник: ФК "Атырау"

Ранее клуб официально объявил о контракте с Жуковским, а инсайдер уточняет интересный пункт.

«У белорусского специалиста Виталия Жуковского имеется интересный пункт в контракте с “Атырау”. Он может расторгнуть его, если ему поступит предложение возглавить сборную Беларуси. Оказалось, он входит в основной список претендентов на этот пост. И имеет хорошие шансы.

Видимо поэтому он так легко согласился на предложение «нефтяников», ведь много других специалистов отказались от него по одной причине: небольшие финансовые возможности. «Атырау» очень старается жить в рамках скромного бюджета и тренера дороже 2 миллионов тенге в месяц позволить себе не может", — информирует источник.

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