Появились неожиданные подробности контракта тренера с клубом КПЛ

«У белорусского специалиста Виталия Жуковского имеется интересный пункт в контракте с “Атырау”. Он может расторгнуть его, если ему поступит предложение возглавить сборную Беларуси. Оказалось, он входит в основной список претендентов на этот пост. И имеет хорошие шансы.

Видимо поэтому он так легко согласился на предложение «нефтяников», ведь много других специалистов отказались от него по одной причине: небольшие финансовые возможности. «Атырау» очень старается жить в рамках скромного бюджета и тренера дороже 2 миллионов тенге в месяц позволить себе не может", — информирует источник.