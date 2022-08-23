Текущие события
Футбол. Еврокубки
23.08
Виктория Пл
Карабах
21
Футбол. Еврокубки
23.08
Црвена Звезда
Маккаби Хайфа
22
Футбол. Еврокубки
23.08
Бенфика
Динамо К
30
Футбол. Еврокубки
23.08
АПОЭЛ
Юргорден
32
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
22:00
Трабзонспор
Копенгаген
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
22.08
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
21
21.08
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
33
21.08
Лидс
Челси
30
21.08
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон
02
20.08
Борнмут
Арсенал
03
20.08
Кристал Пэлас
Астон Вилла
31
20.08
Эвертон
Ноттингем Форест
11
20.08
Фулхэм
Брентфорд
32
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
23 августа, источник: Sport24

Зинченко стал рекордсменом АПЛ

20 августа «Арсенал» разгромил «Борнмут» (3:0) в выездном матче 3-го тура АПЛ.

Арсенал
Борнмут
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх

Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко отыграл матч целиком и по его итогам стал рекордсменом АПЛ.

Зинченко провел в АПЛ 79 матчей, его команда одерживала победы в 65 из них — в 82,3% случаев. Это наивысший показатель в истории Премьер-лиги для игроков, проведших не менее 50 матчей. На втором месте — экс-игрок «Челси» Арьен Роббен (82,1%), на третьем — защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт (81,5%).

Зинченко перешел в «Арсенал» этим летом, до этого украинец выступал за «Манчестер Сити».

Борнмут
0:3
Первый тайм: 0:2
Арсенал
 «Безумно красивая». Российская гимнастка похвасталась шикарной фигурой, выложив фото в купальнике
Анфиса Чехова показала роскошную грудь, снявшись в откровенной фотосессии. Вспоминаем, как это было: пикантные фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь