Зинченко стал рекордсменом АПЛ
20 августа «Арсенал» разгромил «Борнмут» (3:0) в выездном матче 3-го тура АПЛ.
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20 августа «Арсенал» разгромил «Борнмут» (3:0) в выездном матче 3-го тура АПЛ.
Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко отыграл матч целиком и по его итогам стал рекордсменом АПЛ.
Зинченко провел в АПЛ 79 матчей, его команда одерживала победы в 65 из них — в 82,3% случаев. Это наивысший показатель в истории Премьер-лиги для игроков, проведших не менее 50 матчей. На втором месте — экс-игрок «Челси» Арьен Роббен (82,1%), на третьем — защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт (81,5%).
Зинченко перешел в «Арсенал» этим летом, до этого украинец выступал за «Манчестер Сити».