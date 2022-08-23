Зинченко стал рекордсменом АПЛ

Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко отыграл матч целиком и по его итогам стал рекордсменом АПЛ.

Зинченко провел в АПЛ 79 матчей, его команда одерживала победы в 65 из них — в 82,3% случаев. Это наивысший показатель в истории Премьер-лиги для игроков, проведших не менее 50 матчей. На втором месте — экс-игрок «Челси» Арьен Роббен (82,1%), на третьем — защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт (81,5%).