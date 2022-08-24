Клопп отреагировал на вопрос о проблемах внутри «Ливерпуля»

«Я не замечал такого. Если вопрос касается каких-то споров на поле, криков друг на друга и тому подобных вещей, то в нашей команде таких проблем нет. Но то, что никто из футболистов и тренеров не остался доволен после того, как мы проиграли “Манчестер Юнайтед”, это факт. И это совершенно нормально. Что же касается темы вашего вопроса, с этим у нас всё в порядке», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».