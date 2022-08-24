Текущие события
Футбол. Еврокубки
24.08
Динамо З
Буде-Глимт
41
Футбол. Еврокубки
24.08
Трабзонспор
Копенгаген
00
Футбол. Еврокубки
24.08
ПСВ
Рейнджерс
01
Футбол. Еврокубки
19:00
АЕК Л
Днепр-1
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:30
Силькеборг
ХИК
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
21.08
Лилль
ПСЖ
17
21.08
Ренн
Аяччо
21
21.08
Анже
Брест
13
21.08
Клермон Фут
Ницца
10
21.08
Монпелье
Осер
12
21.08
Тулуза
Лорьян
22
21.08
Страсбур
Реймс
11
20.08
Марсель
Нант
21
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
24 августа, источник: Sports.Ru

Мбаппе и Месси встретились с 8-летней девочкой с редким заболеванием, которую оскорбляли в соцсетях за просьбу к Килиану остаться в «ПСЖ»

Нападающие «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Лионель Месси встретились с 8-летней болельщицей клуба.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх

Восьмилетняя Камилла страдает синдромом VACTERL — совокупностью врожденных дефектов, которые затрагивают различные системы организма. У нее наблюдаются аномалии, связанные с развитием сердца, позвоночника, почек, легких, конечностей, а также мышц в левой части тела.

В начале года девочка опубликовала видео, в котором попросила Мбаппе остаться в «ПСЖ», продлив контракт, и после этого столкнулась с оскорбительными комментариями. Килиан поддержал болельщицу и посвятил ей гол «Бресту» (2:0) в Лиге 1.

Сегодня Мбаппе встретился с девочкой и ее отцом на тренировочной базе клуба, вручил ей подарки и сфотографировался. Также снимок с ней сделал Месси.

Семья проделала 70-километровый путь на велосипедах, по пути ее приветствовали фанаты «ПСЖ», собравшиеся у «Парк де Пренс».

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь