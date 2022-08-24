Мбаппе и Месси встретились с 8-летней девочкой с редким заболеванием, которую оскорбляли в соцсетях за просьбу к Килиану остаться в «ПСЖ»

Восьмилетняя Камилла страдает синдромом VACTERL — совокупностью врожденных дефектов, которые затрагивают различные системы организма. У нее наблюдаются аномалии, связанные с развитием сердца, позвоночника, почек, легких, конечностей, а также мышц в левой части тела.

В начале года девочка опубликовала видео, в котором попросила Мбаппе остаться в «ПСЖ», продлив контракт, и после этого столкнулась с оскорбительными комментариями. Килиан поддержал болельщицу и посвятил ей гол «Бресту» (2:0) в Лиге 1.

Сегодня Мбаппе встретился с девочкой и ее отцом на тренировочной базе клуба, вручил ей подарки и сфотографировался. Также снимок с ней сделал Месси.