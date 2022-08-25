Благотворительный матч «Барселона» — «Манчестер Сити» завершился со счетом 3:3

Он завершился вничью — 3:3.

На 21-й минуте аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес вывел свою команду вперёд, но уже на 29-й Пьер-Эмерик Обамеянг восстановил равенство в счёте.

Ещё четыре гола были забиты во второй половине встречи. На 66-й минуте нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг отличился с передачи соотечественника Мемфиса Депая. На 70-й Жоау Канселу ассистировал 20-летнему хавбеку «Сити» Коулу Палмеру. Затем Депай забил третий мяч каталонского клуба, но уже в компенсированное время Рияд Марез реализовал пенальти и установил окончательный результат.