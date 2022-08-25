Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
АЕК Л
Днепр-1
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:30
Силькеборг
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:00
Омония
Гент
Футбол. Еврокубки
20:00
Фенербахче
Аустрия
Футбол. Еврокубки
20:00
Сивасспор
Мальме
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Пюник
Футбол. Еврокубки
20:00
ЧФР
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:00
Базель
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
20:00
Славия Пр
Ракув
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
20:00
Викинг
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
Твенте
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
20:00
Фехервар
Кельн
Футбол. Еврокубки
20:00
Виборг
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Словацко
Футбол. Еврокубки
20:00
Вольфсбергер
Мольде
Футбол. Еврокубки
20:00
Жил Висенте
АЗ
Футбол. Еврокубки
21:00
Дюделанж
Лех
Футбол. Еврокубки
21:00
Балкани
Шкупи
Футбол. Еврокубки
21:00
Ницца
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
21:00
Хамрун Спартанс
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:00
Андерлехт
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
21:30
Слован Бр
Зриньски
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
РФШ
Футбол. Еврокубки
21:45
Антверпен
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
22:00
Хартс
Цюрих
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:00
Рапид В
Вадуц
Футбол. Еврокубки
22:00
Хайдук С
Вильярреал
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
22.08
Жирона
Хетафе
31
22.08
Эльче
Альмерия
11
21.08
Реал Сосьедад
Барселона
14
21.08
Атлетико
Вильярреал
02
21.08
Атлетик
Валенсия
10
20.08
Сельта
Реал
14
20.08
Мальорка
Бетис
12
20.08
Осасуна
Кадис
20
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
09:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Благотворительный матч «Барселона» — «Манчестер Сити» завершился со счетом 3:3

Вечером 24 августа на «Камп Ноу» в Барселоне состоялся благотворительный товарищеский матч, в котором «Барселона» встретилась с английским «Манчестер Сити».

Манчестер Сити
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Он завершился вничью — 3:3.

На 21-й минуте аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес вывел свою команду вперёд, но уже на 29-й Пьер-Эмерик Обамеянг восстановил равенство в счёте.

Ещё четыре гола были забиты во второй половине встречи. На 66-й минуте нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг отличился с передачи соотечественника Мемфиса Депая. На 70-й Жоау Канселу ассистировал 20-летнему хавбеку «Сити» Коулу Палмеру. Затем Депай забил третий мяч каталонского клуба, но уже в компенсированное время Рияд Марез реализовал пенальти и установил окончательный результат.

Товарищеский матч между «Барселоной» и «Манчестер Сити» прошёл под девизом солидарности с людьми, страдающими боковым амиотрофическим склерозом — дегенеративным заболеванием, от которого на данный момент нет лечения. Болельщики могли приобрести шарфы, 100% выручки с продажи которых пойдёт в фонд Лусона, деятельность которого направлена на улучшение качества жизни пациентов с БАС.

Читайте также
 У «распухшего средневеса» Усика нет шансов в поединке с Фьюри
Кубок мира разбанит сборную России по хоккею
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь