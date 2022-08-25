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12:21 (мск), источник: Sports.Ru

«Челси» готов заплатить до 120 млн евро «Милану» за Леау

«Челси» готов заплатить более 100 млн евро за игрока «Милана».

Челси
МиланЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Лондонцам интересен левый вингер «россонери» Рафаэл Леау. По информации La Gazzetta dello Sport, «синие» готовы заплатить до 120 млн евро за 23-летнего футболиста сборной Португалии.

В прошлом сезоне Леау забил 14 голов и отдал 12 результативных передач в 42 матчах за «Милан».

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