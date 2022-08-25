«Челси» готов заплатить до 120 млн евро «Милану» за Леау
«Челси» готов заплатить более 100 млн евро за игрока «Милана».
Челси
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«Челси» готов заплатить более 100 млн евро за игрока «Милана».
Лондонцам интересен левый вингер «россонери» Рафаэл Леау. По информации La Gazzetta dello Sport, «синие» готовы заплатить до 120 млн евро за 23-летнего футболиста сборной Португалии.
В прошлом сезоне Леау забил 14 голов и отдал 12 результативных передач в 42 матчах за «Милан».