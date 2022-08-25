Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
АЕК Л
Днепр-1
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:30
Силькеборг
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:00
Омония
Гент
Футбол. Еврокубки
20:00
Фенербахче
Аустрия
Футбол. Еврокубки
20:00
Сивасспор
Мальме
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Пюник
Футбол. Еврокубки
20:00
ЧФР
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:00
Базель
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
20:00
Славия Пр
Ракув
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
20:00
Викинг
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
Твенте
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
20:00
Фехервар
Кельн
Футбол. Еврокубки
20:00
Виборг
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Словацко
Футбол. Еврокубки
20:00
Вольфсбергер
Мольде
Футбол. Еврокубки
21:00
Балкани
Шкупи
Футбол. Еврокубки
21:00
Ницца
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
21:00
Хамрун Спартанс
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:00
Андерлехт
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
21:30
Дюделанж
Лех
Футбол. Еврокубки
21:30
Слован Бр
Зриньски
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
РФШ
Футбол. Еврокубки
21:45
Антверпен
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
22:00
Хартс
Цюрих
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:00
Рапид В
Вадуц
Футбол. Еврокубки
22:00
Хайдук С
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
22:00
Жил Висенте
АЗ
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
22.08
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
21
21.08
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
33
21.08
Лидс
Челси
30
21.08
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон
02
20.08
Борнмут
Арсенал
03
20.08
Кристал Пэлас
Астон Вилла
31
20.08
Эвертон
Ноттингем Форест
11
20.08
Фулхэм
Брентфорд
32
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
17:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Канчельскис раскрыл размер своей пенсии в «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о пенсионных выплатах в английском клубе.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Пресс-служба ФК "Волга" (Нижний Новгород)

«С “Манчестер Юнайтед” поддерживаю отношения. Недавно пригласили поиграть — в сентябре будет товарищеский матч с “Ливерпулем”. Не знаю, смогу ли приехать из-за работы, но приглашение получил. Я получал пенсию как ветеран клуба, но была возможность забрать всю сумму единоразово, что я и сделал. Насколько я знаю, пенсию там платят всем бывшим игрокам, которые закончили карьеру. Сумма в районе 1000 фунтов в месяц», — приводит слова футболиста Sport24.

Также Канчельскис отметил, что не поддерживает активного общения ни с кем из бывших одноклубников, но, когда бывает в Англии, часто пересекается с экс-партнерами.

Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год и стал двукратным чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.

 Предала США и скрывала свой пол. Как легендарная чемпионка всех обманула
Превзошла Кабаеву и связалась с уголовником: история любимицы Винер
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь