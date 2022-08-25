Канчельскис раскрыл размер своей пенсии в «Манчестер Юнайтед»

«С “Манчестер Юнайтед” поддерживаю отношения. Недавно пригласили поиграть — в сентябре будет товарищеский матч с “Ливерпулем”. Не знаю, смогу ли приехать из-за работы, но приглашение получил. Я получал пенсию как ветеран клуба, но была возможность забрать всю сумму единоразово, что я и сделал. Насколько я знаю, пенсию там платят всем бывшим игрокам, которые закончили карьеру. Сумма в районе 1000 фунтов в месяц», — приводит слова футболиста Sport24.