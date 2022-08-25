Канчельскис раскрыл размер своей пенсии в «Манчестер Юнайтед»
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о пенсионных выплатах в английском клубе.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о пенсионных выплатах в английском клубе.
«С “Манчестер Юнайтед” поддерживаю отношения. Недавно пригласили поиграть — в сентябре будет товарищеский матч с “Ливерпулем”. Не знаю, смогу ли приехать из-за работы, но приглашение получил. Я получал пенсию как ветеран клуба, но была возможность забрать всю сумму единоразово, что я и сделал. Насколько я знаю, пенсию там платят всем бывшим игрокам, которые закончили карьеру. Сумма в районе 1000 фунтов в месяц», — приводит слова футболиста Sport24.
Также Канчельскис отметил, что не поддерживает активного общения ни с кем из бывших одноклубников, но, когда бывает в Англии, часто пересекается с экс-партнерами.
Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год и стал двукратным чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.