Угроза исходит от каждого. Как «Бавария» забивает без Левандовского

«Бавария» и раньше доминировала в Бундеслиге (10 выигранных чемпионатов подряд), и разгромы в ее исполнении случались нередко. В минувшем сезоне «Бавария» забила 97 мячей в 34 матчах. Из них более трети (35) на счету Роберта Левандовского. Теперь, лишившись этой голевой машины, Мюнхен заиграл еще более результативно.

«Ведомости. Спорт» разбираются, что изменилось в атаке «Баварии» после ухода поляка.

«Бавария» некоторое время противилась переходу Левандовского в «Барселону». Такое ощущение, что немецкий клуб просто чувствовал некоторую обиду: как футболист может мечтать о какой-либо другой команде?

Футбол Германия 2022/2023 Тур 4, 27.08.2022, 19:30 Бавария - Боруссия М -

На самом деле главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн и Левандовски не очень ладили. К тому же специалист хотел опробовать новую модель нападения — без ярко выраженного центрфорварда.

«Бавария» получила от «Барселоны» за Левандовского 45 млн евро и потратила 32 млн евро на нападающего «Ливерпуля» Садьо Мане. По своим модельным характеристикам сенегалец не может быть прямой заменой поляку, но Нагельсманну и не нужен был форвард такого типа.

Сейчас в распоряжении тренера шесть игроков группы атаки — Садьо Мане, Лерой Сане, Кингсли Коман, Томас Мюллер, Серж Гнабри и Джамал Мусиала. Это не считая молодых футболистов «на вырост» и травмированного на данный момент Эрика Шупо-Мотинга.

Одновременно Нагельсманн использует четырех из них. Причем их расстановка на поле достаточно условна. Все это быстрые, техничные игроки, обладающие вкусом к комбинационной игре. И все они взаимозаменяемы.

Чуть выше других обычно оказываются Мане и Мюллер. Но и это условность. Так, в матче с «Айнтрахтом» Мане забил после того, как они с Гнабри организовали перегрузку на левом фланге. Следующую голевую атаку Мане начал, располагаясь глубоко в середине поля, а завершал ее Мусиала. Еще через несколько минут разящий удар последовал с правого фланга — Гнабри и Мане действовали уже там.

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При этом «Бавария» не настаивает на бесконечном владении мяча. В каждом из матчей — 60% или чуть более. Давая сопернику поатаковать, мюнхенцы создают себе простор для размашистых контрвыпадов. Можно сказать, что Мане привнес в «Баварию» немного «Ливерпуля».

Казалось бы, противоядием против такой атаки может быть плотная, глубоко эшелонированная оборона. Но и этот прием не работает. В таком случае «Бавария» прибегает к дальним ударам, а прицельно пробить по воротам могут и Йозуа Киммих, и Бенжамен Павар, и игроки группы атаки. В среднем за матч «Бавария» бьет по воротам соперника 23 раза.

Кроме того, глубоко садясь на свою половину, команда обречена получать большое количество стандартов — угловых и штрафных. Четыре мяча «Бавария» отправила в ворота соперника как раз после стандартных положений — Киммих забил прямым ударом со штрафного, Мане реализовал пенальти, а Павар и Маттейс де Лигт отличились после угловых.

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«Бавария» подавляет соперника скоростью, мощью и разнообразием. Теперь угроза исходит от каждого игрока. 14 мячей забили девять разных футболистов (еще раз случился автогол). По три раза отличились Мане и Мусиала, два мяча у Гнабри, у всех остальных — по одному. В «Баварии» теперь нет ярко выраженного бомбардира, но от этого она выглядит еще страшнее.

То, с какой легкостью Мане влился в состав «Баварии» и воспринял тактические идеи Нагельсманна, не удивляет. Все-таки это опытный 30-летний мастер, прошедший школу Юргена Клоппа. А вот кто по-настоящему ярок и свеж в начале нового сезона, так это 19-летний Мусиала. Его талант не подвергался сомнениям и прежде, но год назад его только аккуратно подводили к основе (12 матчей в стартовом составе в Бундеслиге). Теперь Нагельсманн решил, что юноша созрел для больших дел, и его легкость в обращении с мячом потрясает. Мусиала стал частью мюнхенского трансформера — его позицию на поле сложно зафиксировать. Атакующий полузащитник, чистая десятка? Вингер? Если да, то левый или правый? Как и другие игроки атаки, он может оказаться на любой позиции.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8vyMt16v2LU" title="" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще до начала сезона мало кто сомневался, что «Бавария» будет царить в Германии. Настоящий экзамен мюнхенцев ждет в Лиге чемпионов. Пока небезупречно выглядит их оборона: «Бавария» допустила в трех матчах 28 ударов по своим воротам. Гол, правда, пропущен один, но Мануэль Нойер уже не раз выручал команду. Недавно сообщалось, что «Бавария» решила вступить в борьбу за Френки де Йонга из «Барселоны», который готов сыграть и в центре обороны и в полузащите. Если этот трансфер удастся осуществить, «Баварию» можно считать главным претендентом на титул сильнейшей команды Европы.