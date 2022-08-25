Экс-футболист «Ромы» отказался возвращаться в Казахстан. Подробности
Российско-грузинский тренер Омари Тетрадзе находится в тесной связи с казахстанскими клубами, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Российско-грузинский тренер Омари Тетрадзе находится в тесной связи с казахстанскими клубами, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Текущим летом 52-летний специалист вел активные переговоры с карагандинским «Шахтером», но отказался возглавить «горняков» из-за финансовых проблем.
Одним из условий Тетрадзе было полное погашение долгов перед игроками по заработной плате, однако гарантировать оплату задолженностей руководство «Шахтера» не могло.
В такой ситуации рассчитывать на полную концентрацию и борьбу за высокие места в КПЛ известный тренер не мог.
Последним клубом уроженца Грузии был «Тобол», который он покинул в 2017 году. Также в 2013—2014 годах тренировал «Жетысу».
В бытность игроком Тетрадзе защищал цвета таких команд, как «Динамо» (Тбилиси), «Рома» (Италия), «Динамо» (Москва), «Алания», ПАОК (Греция), «Анжи» и «Крылья Советов». За сборную России/СНГ сыграл 40 матчей, забил один гол.