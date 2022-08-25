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18:19 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист «Ромы» отказался возвращаться в Казахстан. Подробности

Российско-грузинский тренер Омари Тетрадзе находится в тесной связи с казахстанскими клубами, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Спорт-Экспресс

Текущим летом 52-летний специалист вел активные переговоры с карагандинским «Шахтером», но отказался возглавить «горняков» из-за финансовых проблем.

Одним из условий Тетрадзе было полное погашение долгов перед игроками по заработной плате, однако гарантировать оплату задолженностей руководство «Шахтера» не могло.

В такой ситуации рассчитывать на полную концентрацию и борьбу за высокие места в КПЛ известный тренер не мог.

Последним клубом уроженца Грузии был «Тобол», который он покинул в 2017 году. Также в 2013—2014 годах тренировал «Жетысу».

В бытность игроком Тетрадзе защищал цвета таких команд, как «Динамо» (Тбилиси), «Рома» (Италия), «Динамо» (Москва), «Алания», ПАОК (Греция), «Анжи» и «Крылья Советов». За сборную России/СНГ сыграл 40 матчей, забил один гол.

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