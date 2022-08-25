Экс-футболист «Ромы» отказался возвращаться в Казахстан. Подробности

Текущим летом 52-летний специалист вел активные переговоры с карагандинским «Шахтером», но отказался возглавить «горняков» из-за финансовых проблем.

Одним из условий Тетрадзе было полное погашение долгов перед игроками по заработной плате, однако гарантировать оплату задолженностей руководство «Шахтера» не могло.

В такой ситуации рассчитывать на полную концентрацию и борьбу за высокие места в КПЛ известный тренер не мог.

Последним клубом уроженца Грузии был «Тобол», который он покинул в 2017 году. Также в 2013—2014 годах тренировал «Жетысу».