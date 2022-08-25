Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
АЕК Л
Днепр-1
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:30
Силькеборг
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:00
Омония
Гент
Футбол. Еврокубки
20:00
Фенербахче
Аустрия
Футбол. Еврокубки
20:00
Сивасспор
Мальме
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Пюник
Футбол. Еврокубки
20:00
ЧФР
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:00
Базель
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
20:00
Славия Пр
Ракув
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
20:00
Викинг
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
Твенте
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
20:00
Фехервар
Кельн
Футбол. Еврокубки
20:00
Виборг
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Словацко
Футбол. Еврокубки
20:00
Вольфсбергер
Мольде
Футбол. Еврокубки
21:00
Балкани
Шкупи
Футбол. Еврокубки
21:00
Ницца
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
21:00
Хамрун Спартанс
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:00
Андерлехт
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
21:30
Дюделанж
Лех
Футбол. Еврокубки
21:30
Слован Бр
Зриньски
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
РФШ
Футбол. Еврокубки
21:45
Антверпен
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
22:00
Хартс
Цюрих
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:00
Рапид В
Вадуц
Футбол. Еврокубки
22:00
Хайдук С
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
22:00
Жил Висенте
АЗ
Все события
Фоторепортажи
11«Барселона» победила «Реал» в товарищеском класико
10Прощание с Георгием Ярцевым
18:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аргентинский футболист забил потрясающий гол со своей половины поля

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Нападающий «Атлетико Тукуман» Матео Коронель забил зрелищный гол в матче чемпионата Аргентины против «Барракас Сентраль» (4:0).

Наверх

Игроки гостей неудачно разыграли стандартное положение, и первым на подборе оказался Коронель. Он увидел, что вратарь «Барракаса» далеко вышел из ворот и точным ударом со своей половины поля отправил мяч в ворота соперника.

Видео гола опубликовано на YouTube-канале Аргентинской профессиональной футбольной лиги.

Во время загрузки произошла ошибка.

После 15 туров «Атлетико Тукуман» лидирует в чемпионате Аргентины с 32 очками. «Барракас Сентраль» занимает 22 место с 17 баллами.

 Предала США и скрывала свой пол. Как легендарная чемпионка всех обманула
Превзошла Кабаеву и связалась с уголовником: история любимицы Винер
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь