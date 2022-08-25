Аргентинский футболист забил потрясающий гол со своей половины поля
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Нападающий «Атлетико Тукуман» Матео Коронель забил зрелищный гол в матче чемпионата Аргентины против «Барракас Сентраль» (4:0).
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Нападающий «Атлетико Тукуман» Матео Коронель забил зрелищный гол в матче чемпионата Аргентины против «Барракас Сентраль» (4:0).
Игроки гостей неудачно разыграли стандартное положение, и первым на подборе оказался Коронель. Он увидел, что вратарь «Барракаса» далеко вышел из ворот и точным ударом со своей половины поля отправил мяч в ворота соперника.
Видео гола опубликовано на YouTube-канале Аргентинской профессиональной футбольной лиги.
После 15 туров «Атлетико Тукуман» лидирует в чемпионате Аргентины с 32 очками. «Барракас Сентраль» занимает 22 место с 17 баллами.