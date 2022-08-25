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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
19:33 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Английские клубы установили рекорд по расходам на трансферы — более 1,5 млрд фунтов за лето

Суммарные расходы 20 клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно превысили 1,5 млрд фунтов. Об этом сообщает аудиторская компания Deloitte.

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Источник: Reuters

Нынешний показатель по тратам на трансферы — рекордный в истории АПЛ. Ранее самые высокие расходы были зафиксированы в 2017 г. — 1,4 млрд фунтов. Сопоставимая сумма — 1,44 млрд фунтов — была потрачена за весь прошлый сезон, то есть за два трансферных окна.

В течение лета 2022 г. клубы АПЛ подписали контракты со 135 игроками. Это больше, чем летом 2019 и 2020 гг., но пока меньше, чем в 2021‑м (148). Время превзойти рекордный показатель еще остается: в 2022 г. летний регистрационный период для клубов АПЛ завершится 1 сентября.

Самым крупным трансфером лета в Англии стал переход уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса из «Бенфики» в «Ливерпуль» за 85,5 млн фунтов (с учетом бонусов). В тройке самых дорогих сделок — трансфер испанского защитника Марка Кукурельи из «Брайтона» в «Челси» (60 млн фунтов) и бразильского полузащитника Каземиро из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» (60 млн фунтов). Всего клубы АПЛ оформили 14 трансферов дороже 30 млн фунтов — прошлым летом таких было всего восемь.

После трех туров АПЛ таблицу возглавляет лондонский «Арсенал», набравший девять очков.

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