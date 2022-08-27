«Ньюкасл» купил «нового Златана» за 70+10 млн евро. Он не пригодился Тухелю в «Боруссии»

Знаковая покупка «Ньюкасла»: клуб объявил о трансфере нападающего Александра Исака из «Реал Сосьедада» за 70 млн евро, еще 10 могут отправиться в Сан-Себастьян в виде бонусов. Денежный рекорд для английского клуба.

22-летний форвард сборной Швеции будет получать в районе 120 тысяч фунтов в неделю.

Что нужно знать о сделке?

Все ждали, что шейхи будут швыряться деньгами, но пока «Ньюкасл» тратит скромно

Да, «Ньюкасл» спокойно проводит лето: после прихода саудовских шейхов ожидали масштабных трат, но новые владельцы ведут себя аккуратно.

«Ньюкасл» оформил всего три трансфера, не считая Исака:

Выкупили у «Астон Виллы» левого защитника Мэтта Таргетта, которого зимой взяли в аренду. Отдали 17,5 млн евро.

В воротах «Ньюкасла» теперь играет Ник Поуп — кипер сборной Англии, несколько лет тащивший «Бернли». По итогам прошлого сезона бывшая команда Ника отправилась в Чемпионшип, а сам вратарь заслуженно остался в АПЛ — шейхам он обошелся в 11,5 млн евро.

Самая громкая покупка — нидерландский защитник Свен Ботман, которого забрали из «Лилля» за 37 млн евро. За Ботманом в разное время охотились топы (пару лет назад говорили про интерес «Ливерпуля»), но этим летом было лишь два претендента — «Ньюкасл» и «Милан». Свен выбрал англичан.

Это достаточно скромно и по меркам Премьер-лиги (где «Ноттингем Форест» тратит под 150 млн за лето), и даже по меркам самого «Ньюкасла» — в январе клуб потратил 100 млн евро на четверых футболистов. Тогда пришли Киран Триппье, Дэн Берн, Крис Вуд и Бруну Гимараэш, а еще в аренду приехал Мэтт Таргетт.

С другой стороны, Эдди Хау очень даже справляется с имеющимся составом. «Ньюкасл» провел классный отрезок после Нового года: если смотреть таблицу с января по май, команда идет на третьем месте после «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

В этом сезоне тоже стартовали без поражений: повалили «Ноттингем» (2:0), а затем сыграли вничью с «Брайтоном» (0:0) и «Манчестер Сити» (3:3).

Несмотря на это, в атаке у «Ньюкасла» есть проблемы: Каллум Уилсон забивает много, но нередко ломается — вот и в игре против «Сити» он снова получил травму подколенного сухожилия. Для замены клуб и подписал Исака.

Исака называли «новым Златаном», но он не пригодился Тухелю в «Боруссии». Зато раскрылся в Испании

Впервые о шведе заговорили пять лет назад: в 2017-м дортмундская «Боруссия» выложила за 18-летнего форварда 8,6 млн евро. Ради этого перехода Александер даже отказал мадридскому «Реалу».

Исака уже тогда сравнивали со Златаном, и не только из-за происхождения. Златан и Исак отличаются габаритами (рост Александра — 192 см), при этом техничны. У Исака еще и резвая скорость, благодаря которой он даже выходил на фланге.

«Я нашел вам нового Златана! А вы знаете — мне тяжело понравиться. Я давно наблюдаю за Алексом, и он пока меня не разочаровал. Он талантливый парень. Если кто-то хочет купить подобие Златана — вам нужен именно Исак», — говорил Ибрагимович еще в 2016-м.

Но вот с игровым временем в «Боруссии» было тяжело: Томас Тухель признался, что шведа купили без согласования со штабом, не помог даже уход Обамеянга через полгода. На второй сезон Александра сначала отправили в дубль, а затем в аренду в «Виллем II». Там Исак провел впечатляющие полгода: 13 голов и 7 ассистов в 16 матчах, он стал 16-м по системе гол+пас в Эредивизи. Никто другой в топ-20 рейтинга не провел на поле меньше 20 игр — и надо учитывать, что Александр бегал не за топ-клуб.

Исака заметили: вернувшегося из аренды шведа сразу продали в «Реал Сосьедад» за 15 млн евро. В первом сезоне он оформил 9 голов: забил «Барселоне», а еще уложил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» в Кубке Испании — дважды отличился сам и ассистировал на победный гол Микелю Мерино. «Сосьедад» победил 4:3 и забрал трофей.

Настоящим прорывом для Исака стал сезон-2020/21. Швед разошелся на 17+2 и заинтересовал топ-клубы — к Александру присматривались «Арсенал», «Барселона», «Ливерпуль» и даже «Боруссия». А успешная игра на Евро-2020 только увеличила стоимость.

«Думаю, никто не сомневается, что Исак привлек внимание многих европейских клубов. Исключительный талант», — сказал тогда Гари Линекер. Забавно, но сам Исак ответил, что не знает, кто такой Линекер.

Несмотря на масштабную охоту, Александер остался в «Реал Сосьедаде». Клуб не хотел его отпускать, и Исак ответил самым слабым сезоном в Испании — всего 6 голов в Ла Лиге и еще 3 в Лиге Европы. Хотя он был полезен в подыгрыше и организации игры, этим летом очередь из топ-клубов уже не выстроилась.

«Сосьедад» уже присмотрел замену — 25-летнего нигерийца, разорвавшего Сегунду

«Реал Сосьедад» высоко ценил Исака: год назад прописали в контракте шведа космические отступные в 90 млн евро. Вот только после этого Алекс выдал скромные 6 голов в Ла Лиге, не хватило даже для того, чтобы стать лучшим бомбардиром команды — у Микеля Ойарсабаля на 3 мяча больше.

Поэтому клуб из Сан-Себастьяна легко пошел на скидку для «Ньюкасла» — вряд ли в ближайшее время кто-то заплатит за Исака подобную сумму. К тому же «Сосьедад» получит 10% с будущей продажи шведа.

Клуб уже готовит замену: вероятнее всего, подпишет Умара Садика из «Альмерии». 25-летний нигериец покатался по итальянским командам («Рома», «Болонья», «Торино», «Специя»), заезжал в «Рейнджерс» и «Партизан», а в прошлом сезоне зажег в Сегунде: 18+12 в 36 матчах. В стартовавшем сезоне Садик забил «Эльче». Летом за ним следили «Севилья», «Вильярреал» и «Хетафе», но многих отпугивал ценник в 30 млн евро.

Теперь у «Сосьедада» будут такие деньги.