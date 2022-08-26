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10:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Официально: Деле Алли стал игроком «Бешикташа»

26-летний английский нападающий Деле Алли на сезон арендован «Бешикташем» у «Эвертона», сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
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Источник: ФК "Бешикташ"

В соглашении предусмотрено право выкупа.

Нападающий перешёл в «Эвертон» в январе этого года на правах свободного агента. За «ирисок» Алли провёл 13 матчей, результативными действиями не отметился. Ранее он выступал за «Тоттенхэм» — там он принял участие в 269 играх, забил 67 мячей и отдал 61 голевую передачу.

Также Алли ранее выступал за сборную Англии — 37 матчей и три забитых мяча, он принимал участие в играх Евро-2016 и чемпионата мира — 2018.

В прошлом сезоне чемпионата Турции «Бешикташ» занял шестое место и не попал в еврокубки. После трёх туров нового сезона Суперлиги команда набрала семь очков.

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