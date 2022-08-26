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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
12:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ювентус» арендовал у «Марселя» нападающего сборной Польши

Нападающий сборной Польши по футболу Аркадиуш Милик перешел из французского «Марселя» в «Ювентус» на правах аренды, сообщается на сайте итальянского клуба.

Ювентус
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Источник: ФК "Ювентус"

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года и включает право выкупа.

«Ювентус» заплатит за аренду Милика 800 тысяч евро. Эта сумма может быть увеличена в зависимости от спортивных достижений футболиста. В случае его выкупа сумма трансфера составит 7 миллионов евро, которые «Ювентус» будет выплачивать в течение трех лет.

Милик подписал контракт с «Марселем» летом 2022 года. Прошлый сезон он провел во французском клубе в аренде. Ранее форвард выступал за итальянский «Наполи», нидерландский «Аякс», немецкие «Байер» и «Аугсбург», польский «Гурник». В активе 28-летнего Милика 16 голов в 62 матчах за сборную Польши, которая на стартующем 20 ноября чемпионате мира в Катаре сыграет в одной группе с командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики.

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