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10Усик победил Джошуа в бое-реванше и удержал титулы чемпиона мира
16:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Женщины Ирана впервые за 43 года посетили матч чемпионата страны по футболу

Женщинам Ирана впервые за 43 года разрешили присутствовать на матчах чемпионата страны по футболу.

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Более 500 женщин посетили встречу национальной лиги в Тегеране 25 августа. На арене «Азади Стэдиум» для них был выделен отдельный сектор. Отмечается, что после Исламской революции 1979 года женщинам было запрещено приходить на соревнования с участием мужчин из-за неодобрения духовенства.

В октябре 2019 года более трех тысяч жительниц Ирана посетили матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в котором их сборная обыграла Камбоджу со счетом 14:0. Они получили доступ на стадион, где проходил матч с участием мужских команд, вследствие давления Международной федерации футбола (ФИФА) на местные власти.

В сентябре 2019-го сообщалось о гибели иранской футбольной болельщицы Сахар Ходаяри, которая попыталась совершить суицид у здания суда. Она протестовала против возможного тюремного заключения из-за похода на футбольный матч.

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