Женщины Ирана впервые за 43 года посетили матч чемпионата страны по футболу

Более 500 женщин посетили встречу национальной лиги в Тегеране 25 августа. На арене «Азади Стэдиум» для них был выделен отдельный сектор. Отмечается, что после Исламской революции 1979 года женщинам было запрещено приходить на соревнования с участием мужчин из-за неодобрения духовенства.

В октябре 2019 года более трех тысяч жительниц Ирана посетили матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в котором их сборная обыграла Камбоджу со счетом 14:0. Они получили доступ на стадион, где проходил матч с участием мужских команд, вследствие давления Международной федерации футбола (ФИФА) на местные власти.