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18:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Такой игрок не остался бы без клуба». Черчесов — о переходе Дзюбы в Турцию

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил переход российского нападающего Артёма Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».

Ференцварош
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Источник: Чемпионат.com

Форвард отметился забитым мячом за новую команду в дебютном матче в свой день рождения 22 августа. Футболисту исполнилось 34 года.

«Такой игрок не остался бы без клуба. Ему тоже хотелось бы побыстрее команду найти. Месяц тренироваться в одиночку — непросто. Здорово, что Артём забил в первом же матче, подтвердил свой уровень. Рад за него. У него был день рождения, утром я поздравил его с праздником, а вечером — с забитым голом. Всё здорово. Я рад, что наши игроки находят своё место в европейских чемпионатах», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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