Аутсайдер КПЛ отправил участника еврокубков в зону вылета

Источник: ФК "Акжайык"

Матч 17-го тура завершился со счетом 4:2.

Гол Артура Газданова и дубль Тома Табатадзе создал преимущество уральцам, но гости сократили отставание до минимума. Отличились Петр Гжельчак и Юрий Завезен. Две результативные передачи на счету лучшего бомбардира КПЛ — Андрия Филиповича.

Четвертый мяч за «Акжайык» забил Оралхан Омиртаев. «Атырау» тоже отличился, но гол был отменен после офсайда.