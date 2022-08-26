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18:39 (мск), источник: Vesti.kz

Аутсайдер КПЛ отправил участника еврокубков в зону вылета

«Акжайык» в Уральске обыграл «Атырау» и покинул зону вылета в КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Акжайык
АтырауЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Акжайык"

Матч 17-го тура завершился со счетом 4:2.

Гол Артура Газданова и дубль Тома Табатадзе создал преимущество уральцам, но гости сократили отставание до минимума. Отличились Петр Гжельчак и Юрий Завезен. Две результативные передачи на счету лучшего бомбардира КПЛ — Андрия Филиповича.

Четвертый мяч за «Акжайык» забил Оралхан Омиртаев. «Атырау» тоже отличился, но гол был отменен после офсайда.

Этот результат позволил «Акжайыку» выйти на десятое место: уральцы одержали вторую победу подряд, а в зону вылета опустился «Кызыл-Жар», который ранее выступал в еврокубках.

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