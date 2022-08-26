Аутсайдер КПЛ отправил участника еврокубков в зону вылета
«Акжайык» в Уральске обыграл «Атырау» и покинул зону вылета в КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Акжайык
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«Акжайык» в Уральске обыграл «Атырау» и покинул зону вылета в КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Матч 17-го тура завершился со счетом 4:2.
Гол Артура Газданова и дубль Тома Табатадзе создал преимущество уральцам, но гости сократили отставание до минимума. Отличились Петр Гжельчак и Юрий Завезен. Две результативные передачи на счету лучшего бомбардира КПЛ — Андрия Филиповича.
Четвертый мяч за «Акжайык» забил Оралхан Омиртаев. «Атырау» тоже отличился, но гол был отменен после офсайда.
Этот результат позволил «Акжайыку» выйти на десятое место: уральцы одержали вторую победу подряд, а в зону вылета опустился «Кызыл-Жар», который ранее выступал в еврокубках.