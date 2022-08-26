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18:59 (мск), источник: Vesti.kz

«В моем сердце». Экс-лидер «Кайрата» сделал признание о клубе и Алматы

Гвинейский бомбардир Хосе Канте написал послание «Кайрату» после перехода в китайский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ФК "Кайрат"

Ранее Канте подписал контракт с «Цанчжоу Майти Лайонс», а затем обратился к бывшим одноклубникам.

«Спасибо @f.c.kairat за эти полтора года моей жизни! Для меня было огромной честью и удовольствием быть частью этой команды и жить в этом удивительном городе! Я никогда не забуду, как счастлив был в Алматы. Дружба, моменты и волшебные места всегда будут в моем сердце. Большое спасибо!» — написал форвард.

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