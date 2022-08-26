Новый скандал с Роналду. Тренер жестко унизил его при всех
Падение легенды.
Падение легенды.
Черная полоса Криштиану Роналду продолжается. Его возвращение в «Манчестер Юнайтед», клуб, который сделал из него мировую звезду, должно было стать красивым финалом его карьеры. Но на деле манчестерский камбэк пока напоминает португальцу кошмарный сон.
С приходом на пост главного тренера Эрика тен Хага португалец перестал быть неприкасаемым. Ему все чаще не находится места на поле. Например, в принципиальнейшей встрече против «Ливерпуля» на прошлой неделе Роналду вышел лишь на заключительные 4 минуты. Не очень много для суперзвезды.
Причин несколько. Во-первых, манера игры Криштиану не подходит под тактические задумки тен Хага, который проповедует высокий прессинг. А Роналду уже достаточно стар для того, чтобы играть в такой манере все 90 минут. Во-вторых, сам португалец выражает недовольство тренером — обсуждает его решения на тренировках, открыто критикует его в раздевалке. Плюс Роналду отбился от коллектива — на базе «МЮ», например, он питается в одиночестве.
Интересный эпизод всплыл на днях в британских медиа. Оказывается, после унизительного поражения от «Брендфорда» 0:4, тен Хаг собрал всю команду, чтобы каждый из игроков смог высказаться и предложить свое видение по выходу из кризиса.
Но в своей вступительной речи голландец сказал, что руководство клуба его полностью поддерживает. Даже в случае принятия им очень жестких кадровых решений. Также тен Хаг сказал, что не допустит присутствия в команде людей, которые будут негативно влиять на его репутацию.
После этого он отчитал Роналду при всей команде. И сказал ему, что о выходе в стартовом составе на матч против «Ливерпуля» форвард может забыть.
Сам Роналду не произнес на собрании ни слова. Но наверняка сделал выводы. Будет очень удивительно, если после такого разговора Криштиану все-таки останется в «Манчестере». Правда, есть еще одна проблема — ни один из топ-клубов Европы пока не выразил желания приютить у себя футболиста, финансовые запросы которого очень велики. Так что уйти из Манчестера — полдела. Есть большой риск остаться без работы минимум на полгода. А времени до закрытия трансферного окна все меньше.