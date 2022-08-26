Футболисты «Торпедо-БелАЗа» победили «Арсенал» в матче 19-го тура чемпионата Беларуси

В первом тайме встречи в Городее Валерий Горбачик вывел торпедовцев вперед, после перерыва Евгений Березкин забил второй гол, а потом Валерий Сенько отыграл один мяч.
Еще три встречи состоятся завтра: «Минск» — «Слуцк», «Энергетик-БГУ» — «Динамо» (Брест), «Белшина» — «Динамо» (Минск).
Центральным поединком этого тура станет встреча между лидерами БАТЭ и «Шахтером», которая состоится 28 августа на поле «Борисов-Арены». Также в воскресенье мозырская «Славия» примет на своем поле футболистов «Витебска», а в Могилеве «Днепр» будет соперничать с «Гомелем».
Турнирное положение: БАТЭ — 36 очков (18 матчей), «Шахтер» — 36 (17), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 34 (17), «Динамо» (Минск) — 32 (16), «Ислочь» (Минский район) — 31 (18), «Минск» — 30 (18), «Гомель» — 28 (18), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 28 (19), «Славия» — 24 (18), «Неман» (Гродно) — 24 (17), «Белшина» (Бобруйск) — 21 (18), «Слуцк» — 18 (18), «Витебск» — 14 (18), «Арсенал» (Дзержинск) — 13 (19), «Динамо» (Брест) — 11 (17), «Днепр» (Могилев) — 9 (18).
Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 17 мячей.