Футболисты «Торпедо-БелАЗа» победили «Арсенал» в матче 19-го тура чемпионата Беларуси

В первом тайме встречи в Городее Валерий Горбачик вывел торпедовцев вперед, после перерыва Евгений Березкин забил второй гол, а потом Валерий Сенько отыграл один мяч.

Центральным поединком этого тура станет встреча между лидерами БАТЭ и «Шахтером», которая состоится 28 августа на поле «Борисов-Арены». Также в воскресенье мозырская «Славия» примет на своем поле футболистов «Витебска», а в Могилеве «Днепр» будет соперничать с «Гомелем».