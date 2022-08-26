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26 августа, источник: Vesti.kz

Экс-игрок «Бенфики» и «Боавишты» перебрался в КПЛ

Футбольный клуб «Аксу» подписал контракт с португальским полузащитником Джилсоном Cикейрой Да Коштой, сообщает пресс-служба.

Аксу
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Источник: ФК "Аксу"

Ранее «Аксу» проиграл в гостях «Актобе», затем объявил о переходе нового футболиста.

«Джилсон — воспитанник португальской “Бенфики”. Выступал за португальские клубы “Арока”, “Боавишта”, “Эшторил Прайя” и кипрский клуб “Докса Катокопиас”. Последним клубом полузащитника была “Аль-Нахда” из Омана», — говорится в сообщении.

Добавим, что Кошта прошел через все юношеские и молодежные сборные Португалии, сыграв 21 игру во всех турнирах.

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