Экс-игрок «Бенфики» и «Боавишты» перебрался в КПЛ
Футбольный клуб «Аксу» подписал контракт с португальским полузащитником Джилсоном Cикейрой Да Коштой, сообщает пресс-служба.
Аксу
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Футбольный клуб «Аксу» подписал контракт с португальским полузащитником Джилсоном Cикейрой Да Коштой, сообщает пресс-служба.
Ранее «Аксу» проиграл в гостях «Актобе», затем объявил о переходе нового футболиста.
«Джилсон — воспитанник португальской “Бенфики”. Выступал за португальские клубы “Арока”, “Боавишта”, “Эшторил Прайя” и кипрский клуб “Докса Катокопиас”. Последним клубом полузащитника была “Аль-Нахда” из Омана», — говорится в сообщении.
Добавим, что Кошта прошел через все юношеские и молодежные сборные Португалии, сыграв 21 игру во всех турнирах.