Экс-игрок «Бенфики» и «Боавишты» перебрался в КПЛ

Источник: ФК "Аксу"

Ранее «Аксу» проиграл в гостях «Актобе», затем объявил о переходе нового футболиста.

«Джилсон — воспитанник португальской “Бенфики”. Выступал за португальские клубы “Арока”, “Боавишта”, “Эшторил Прайя” и кипрский клуб “Докса Катокопиас”. Последним клубом полузащитника была “Аль-Нахда” из Омана», — говорится в сообщении.