«Лацио» благодаря фантастическому голу Луиса Альберто обыграл «Интер»
«Лацио» дома обыграл «Интер» в 3-м туре чемпионата Италии — 3:1.
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«Лацио» дома обыграл «Интер» в 3-м туре чемпионата Италии — 3:1.
В составе римлян на 40-й минуте после навеса в штрафную от Сергея Милинковича-Савича забил Фелипе Андерсон. «Интер» благодаря голу Лаутаро Мартинеса в начале второго тайма сравнял счет.
Победу «Лацио» принес удар в девятку ворот Самира Хандановича из-за пределов штрафной в исполнении Луиса Альберто на 75-й минуте матча. Спустя 11 минут гол Педро сделал счет окончательным.
«Лацио» после 3 туров лидирует в турнирной таблице серии А с 7 очками. «Интер» опустился на 4-е место с 6 очками.
В следующем туре «Лацио» на выезде сыграет с «Сампдорией» 31 августа. «Интер» дома примет «Кремонезе» 30-го числа.