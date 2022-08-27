«Лацио» благодаря фантастическому голу Луиса Альберто обыграл «Интер»

В составе римлян на 40-й минуте после навеса в штрафную от Сергея Милинковича-Савича забил Фелипе Андерсон. «Интер» благодаря голу Лаутаро Мартинеса в начале второго тайма сравнял счет.

Победу «Лацио» принес удар в девятку ворот Самира Хандановича из-за пределов штрафной в исполнении Луиса Альберто на 75-й минуте матча. Спустя 11 минут гол Педро сделал счет окончательным.

«Лацио» после 3 туров лидирует в турнирной таблице серии А с 7 очками. «Интер» опустился на 4-е место с 6 очками.