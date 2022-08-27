«МЮ» сделал «Барселоне» предложение о покупке Обамеянга
«МЮ» сделал предложение о покупке форварда «Барселоны», сообщает инсайдер Натан Гиссинг для сайта Джанлуки Ди Марцио.
Манчестер Юнайтед
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«МЮ» сделал предложение о покупке форварда «Барселоны», сообщает инсайдер Натан Гиссинг для сайта Джанлуки Ди Марцио.
Клуб из Манчестера хочет усилить атаку до закрытия трансферного окна. И Обамеянг определен в качестве потенциального усиления.
В последние дни габонца пытался подписать «Челси», но договориться клубы пока не могут. Сообщалось о предложении в 20 млн евро без бонусов.