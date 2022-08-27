«МЮ» сделал «Барселоне» предложение о покупке Обамеянга

Клуб из Манчестера хочет усилить атаку до закрытия трансферного окна. И Обамеянг определен в качестве потенциального усиления.

В последние дни габонца пытался подписать «Челси», но договориться клубы пока не могут. Сообщалось о предложении в 20 млн евро без бонусов.