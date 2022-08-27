«Наполи» готов продать Осимхена в «МЮ» за € 100 млн и взять Роналду при одном условии

«Наполи» ясно дал понять, что готов к началу обсуждения такого сценария лишь в том случае, если предложение по Осимхену будет составлять от € 100 млн, а «Манчестер Юнайтед» отправит Роналду в Неаполь с удержанием большей части заработной платы португальца. Пойдёт ли английский клуб на столь жёсткие условия итальянцев — остаётся неизвестным, однако официальных переговоров между сторонами до сих пор не было.