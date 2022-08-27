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05:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Бышовец: даже Вернеру и Лукаку тяжело играть в «Челси». Переход Захаряна рискованный

Известный российский тренер Анатолий Бышовец высказался о возможном переходе 19-летнего российского нападающего «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

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Источник: РИА "Новости"

«Даже Вернеру и Лукаку тяжело играть в “Челси” и выдерживать конкуренцию, а это игроки топ-уровня. Поэтому у Арсена есть опасность поехать в аренду сразу, потом еще в одну, и так дальше. Переход очень рискованный. Все наши игроки, которые играли за границей, получали поддержку друг от друга: Шалимов и Колыванов в Италии, Карпин и Мостовой в Испании, им было легче. Сейчас Миранчук один в Италии и ему тяжело, тоже самое может случиться и с Захаряном. Переезд в Англию будет испытанием его личностных качеств — трудолюбия, стойкости. Очень важно, чтобы приняла команда. В “Динамо” Захарян постоянно играет и много тренируется, в России он развивается, а в Англии, где тренировочного процесса нет из-за частых игр и огромная конкуренция, он может остановиться в росте. Плюс надо будет учить английский и знать его уже, прежде чем ехать. Кроме того, я стал замечать у Арсена частые всплески эмоций, мат на судью и многое другое. Захаряна надо еще воспитывать и разговаривать с ним. Я бы мог с ним поговорить, хотя в этом уже надобности, наверное, нет», — цитирует Бышовца Metaratings.

Ранее появилась информация, что лондонский «Челси» отправил предложение в размере € 15 млн за 19-летнего российского футболиста. Это сумма выкупа за Захаряна для иностранных клубов. Самому игроку «Челси» готов предложить долгосрочный контракт.

В нынешнем сезоне Захарян в пяти матчах чемпионата России забил гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

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