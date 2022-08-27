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16:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кипрский «Арис» хочет арендовать Кокорина у «Фиорентины»

Как стало известно «СЭ», кипрский «Арис» сделал предложение «Фиорентине» по аренде форварда Александра Кокорина.

Фиорентина
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Источник: Спорт-Экспресс

Основная преграда для ухода 31-летнего россиянина из Италии — большая зарплата. Из-за этого отвалились варианты с «Торпедо» и «Нижним Новгородом». Желающим взять Кокорина пока не удается договориться с руководством итальянского клуба о том, кто будет выплачивать зарплату нападающему и в каких пропорциях.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года. Россиянин выступает за команду с января 2021 года, с тех пор он поучаствовал в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями.

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