Кипрский «Арис» хочет арендовать Кокорина у «Фиорентины»

Основная преграда для ухода 31-летнего россиянина из Италии — большая зарплата. Из-за этого отвалились варианты с «Торпедо» и «Нижним Новгородом». Желающим взять Кокорина пока не удается договориться с руководством итальянского клуба о том, кто будет выплачивать зарплату нападающему и в каких пропорциях.