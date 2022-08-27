«МЮ» обыграл «Саутгемптон» в дебютном матче Каземиро
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» переиграл «Саутгемптон» в матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу.
Манчестер Юнайтед
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» переиграл «Саутгемптон» в матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Саутгемптоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 55-й минуте забил Бруну Фернандеш.
На 80-й минуте на замену вышел новичок «Манчестер Юнайтед» Каземиро, который в августе перешел в английский клуб из испанского «Реала». Криштиану Роналду появился на поле на 68-й минуте.
«Манчестер Юнайтед», набравший 6 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Саутгемптон» с 4 очками располагается на 13-й строчке.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 1 сентября на выезде сыграет с «Лестером», «Саутгемптон» 30 августа примет лондонский «Челси».