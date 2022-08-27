Дортмундская «Боруссия» с минимальным счетом победила «Герту» Шварца

«Боруссия» одержала третью победу подряд и поднялась на пятое место в турнирной таблице (9 очков). А вот «Герта», которую тренирует бывший тренер «Динамо» Сандро Шварц пока не одержала ни одной победы в сезоне и идет в зоне вылета, занимая 17-е место (1 очко).