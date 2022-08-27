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18:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дортмундская «Боруссия» с минимальным счетом победила «Герту» Шварца

«Боруссия» из Дортмунда на выезде победила «Герту» в матче 4-го тура чемпионата Германии. «Шмели» взяли верх со счетом 1:0.

Боруссия Д
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Источник: Reuters

Автором победного мяча стал нападающий «Боруссии» Антони Модест, который отличился в первом тайме.

«Боруссия» одержала третью победу подряд и поднялась на пятое место в турнирной таблице (9 очков). А вот «Герта», которую тренирует бывший тренер «Динамо» Сандро Шварц пока не одержала ни одной победы в сезоне и идет в зоне вылета, занимая 17-е место (1 очко).

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Первый тайм: 0:1
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