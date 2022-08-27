«Ливерпуль» одержал самую крупную победу в истории АПЛ, выиграв 9:0

Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 9:0. Мячи забили Луис Диас (3-я, 85-я минуты), Харви Эллиотт (6), Трент Александер-Арнольд (28), Роберто Фирмино (31, 63), Вирждил ван Дейк (45) и Фабиу Карвалью (80). На 46-й минуте автогол забил футболист «Борнмута» Крис Мефам.

«Ливерпуль» повторил рекорд АПЛ, до этого со счетом 9:0 «Манчестер Юнайтед» обыгрывал «Ипсвич» (1995 год) и «Саутгемптон» (2021), а также «Лестер» побеждал «Саутгемптон» (2019).

«Ливерпуль» одержал первую победу в сезоне, команда Юргена Клоппа идет на восьмом месте в таблице с 5 очками. «Борнмут» с 3 очками располагается на 16-й позиции.

«Челси» на своем поле победил «Лестер» со счетом 2:1 благодаря дублю Рахима Стерлинга во втором тайме. С 28-й минуты лондонская команда играла в меньшинстве после удаления Конора Галлахера.

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