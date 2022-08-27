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19:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хет-трик Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Кристал Пэлас»

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Кристал Пэлас» в матче четвертого тура чемпионата Англии.

Манчестер Сити
Кристал ПэласЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась победой хозяев со счетом 4:2. Хет-трик оформил Эрлинг Холанд (62-я, 70-я и 81-я минуты), также отличился Бернарду Силва (53). На 4-й минуте автоголом отметился футболист «Манчестер Сити» Джон Стоунз. Среди гостей взятием ворот отметился Йоаким Андерсен (21).

После четырех туров «Манчестер Сити» с 10 очками располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Кристал Пэлас» (4) — на 13-й строчке.

В следующем туре «Кристал Пэлас» 30 августа примет «Брентфорд», а «Манчестер Сити» на следующий день сыграет дома с «Ноттингем Форест».

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