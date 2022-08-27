Хет-трик Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Кристал Пэлас»

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась победой хозяев со счетом 4:2. Хет-трик оформил Эрлинг Холанд (62-я, 70-я и 81-я минуты), также отличился Бернарду Силва (53). На 4-й минуте автоголом отметился футболист «Манчестер Сити» Джон Стоунз. Среди гостей взятием ворот отметился Йоаким Андерсен (21).

После четырех туров «Манчестер Сити» с 10 очками располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Кристал Пэлас» (4) — на 13-й строчке.