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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
09:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ювентус» и «Рома» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

Туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Ромой» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.

Ювентус
Рома
Торино
КремонезеЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Душан Влахович (2-я минута). У гостей мяч забил Тэмми Абрахам (69) с передачи Пауло Дибалы, в летнее трансферное окно перешедшего из «Ювентуса» в римскую команду.

«Рома» впервые потеряла очки в новом сезоне Серии A. Команда Жозе Моуринью делит 1−4-е места в таблице с 7 очками. «Ювентус» набрал 5 очков и идет седьмым.

В другом матче «Торино» на выезде переиграл «Кремонезе» — 2:1.

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