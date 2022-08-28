«Ювентус» и «Рома» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Душан Влахович (2-я минута). У гостей мяч забил Тэмми Абрахам (69) с передачи Пауло Дибалы, в летнее трансферное окно перешедшего из «Ювентуса» в римскую команду.