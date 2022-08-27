«Арсенал» выиграл четыре первых матча в АПЛ впервые за 18 лет

Сегодня был обыгран «Фулхэм» (2:1). До этого «канониры» выиграли у «Борнмута» (3:0), «Лестера» (4:2), «Кристал Пэлас» (2:0).

«Арсенал» одержал победы в первых 4 матчах АПЛ впервые с сезона-2004/05, тогда команда заняла 2-е место. До этого 4 победы на старте были в сезоне-2003/04, тогда «Арсенал» взял АПЛ без единого поражения.