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22:14 (мск), источник: Sports.Ru

«Арсенал» выиграл четыре первых матча в АПЛ впервые за 18 лет

«Арсенал» одержал четыре победы на старте АПЛ.

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Сегодня был обыгран «Фулхэм» (2:1). До этого «канониры» выиграли у «Борнмута» (3:0), «Лестера» (4:2), «Кристал Пэлас» (2:0).

«Арсенал» одержал победы в первых 4 матчах АПЛ впервые с сезона-2004/05, тогда команда заняла 2-е место. До этого 4 победы на старте были в сезоне-2003/04, тогда «Арсенал» взял АПЛ без единого поражения.

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