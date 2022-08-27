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27 августа, источник: Sport24

Зоммер совершил 19 сейвов в матче с «Баварией» и установил рекорд Бундеслиги

«Боруссия» из Менхенгладбаха сыграла вничью с «Баварией» (1:1) в матче 4-го тура Бундеслиги.

Бавария
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Opta, вратарь «Боруссии» Ян Зоммер совершил 19 сейвов. Это лучший показатель в современной истории чемпионата Германии (с момента начала сбора статистики об отраженных вратарями ударов).

Предыдущий рекорд удерживал Александер Шволов, который отразил 14 ударов в матче с «Баварией» в январе 2022-го.

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