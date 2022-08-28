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00:32 (мск), источник: Sport24

«Милан» обыграл «Болонью» и поднялся на первое место Серии А

В Италии завершился матч 3-го тура Серии А, в котором «Милан» на своем поле обыграл «Болонью» со счетом 2:0.

Милан
БолоньяЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе россонери голы забивали Рафаэл Леау и Оливье Жиру.

В другом матче игрового дня «Сассуоло» на выезде поделил очки со «Специей» — 2:2.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Милан» поднялся на 1-е место, набрав 7 очков в трех турах. В активе «Болоньи» 1 очко (17-е место), «Сассуоло» — 4 (12), «Специи» — 4 (11).

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