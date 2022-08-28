Кунде — в заявке «Барселоны» на матч Примеры с «Вальядолидом»

Напомним, Кунде перешёл в «Барселону» в конце июля из «Севильи» за € 50 млн и оставался единственным летним новичком, которого каталонский клуб не мог заявить на сезон. Сообщалось, что «Барселоне» нужно дополнительно получить около € 20 млн, чтобы Жюль смог войти в заявку.