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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
12:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Кунде — в заявке «Барселоны» на матч Примеры с «Вальядолидом»

«Барселона» опубликовала заявку команды на матч 3-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом».

Барселона
ВальядолидЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

В список футболистов, заявленных на эту встречу, попал французский защитник Жюль Кунде.

Напомним, Кунде перешёл в «Барселону» в конце июля из «Севильи» за € 50 млн и оставался единственным летним новичком, которого каталонский клуб не мог заявить на сезон. Сообщалось, что «Барселоне» нужно дополнительно получить около € 20 млн, чтобы Жюль смог войти в заявку.

Матч 3-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Вальядолид» состоится сегодня, 28 августа, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи — в 20:30 мск.

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