Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона
Вальядолид
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ростов
ЦСКА
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Салернитана
Сампдория
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Аталанта
01
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Монако
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Наполи
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Эмполи
Футбол. Зарубежный
18:30
Ноттингем Форест
Тоттенхэм Хотспур
02
Футбол. Зарубежный
18:30
Вердер
Айнтрахт Ф
34
Футбол. Зарубежный
18:30
Хетафе
Вильярреал
00
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Реал
Футбол. Зарубежный
18:05
Реймс
Лион
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Рубин
КАМАЗ
11
Футбол. Премьер-лига
17:30
Торпедо
Краснодар
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Штутгарт
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Монпелье
07
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Клермон Фут
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Марсель
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Анже
31
Футбол. Премьер-лига
15:00
Локомотив
Оренбург
51
Футбол. Зарубежный
14:00
Нант
Тулуза
31
Футбол. Премьер-лига
13:00
Урал
Зенит
04
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
27.08
Милан
Болонья
20
27.08
Специя
Сассуоло
22
27.08
Кремонезе
Торино
12
27.08
Ювентус
Рома
11
26.08
Лацио
Интер
31
26.08
Монца
Удинезе
12
22.08
Сампдория
Ювентус
00
22.08
Рома
Кремонезе
10
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
18:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рома» объявила о переходе нападающего Белотти

Нападающий Андреа Белотти стал игроком «Ромы». Итальянский клуб в социальных сетях разместил фотографию с изображением игрока.

РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Ранее появлялась информация, что 28-летний итальянец подпишет с клубом контракт на три года.

В прошедшем сезоне Белотти забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за «Торино» во всех турнирах. Летом он покинул туринский клуб в статусе свободного агента.

В составе «быков» итальянец провел 7 лет. В составе «Торино» Белотти провел в общей сложности 251 матч и забил 113 голов.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь