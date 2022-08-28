«Рома» объявила о переходе нападающего Белотти

Ранее появлялась информация, что 28-летний итальянец подпишет с клубом контракт на три года.

В прошедшем сезоне Белотти забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за «Торино» во всех турнирах. Летом он покинул туринский клуб в статусе свободного агента.