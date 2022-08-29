Поль Погба обвинил своего старшего брата в вымогательствах
Полузащитник итальянского «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба обвинил в вымогательствах своего старшего брата Матиаса, сообщает Le Figaro.
Полузащитник итальянского «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба обвинил в вымогательствах своего старшего брата Матиаса, сообщает Le Figaro.
В субботу, 27 августа, Матиас Погба записал видео в социальных сетях, в котором пообещал раскрыть откровенные подробности из жизни Поля, его агента и Рафаэля Пимента и товарища по сборной Франции Килиана Мбаппе.
Представители Погба сделали заявление от имени футболиста «Юве»: "Недавние заявления Матиаса Погба в социальных сетях, к сожалению, не стали неожиданностью. Они идут в дополнение к угрозам и попыткам вымогательства в составе организованной преступной группировки.
Компетентные органы Италии и Франции были поставлены в известность об этом месяц назад. В связи с тем, что ведется расследование, других комментариев не будет".
32-летний Матиас Погба также является футболистом. Он находится без клуба после ухода из французского «Бельфорта» в апреле текущего года.