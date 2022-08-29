Поль Погба обвинил своего старшего брата в вымогательствах

В субботу, 27 августа, Матиас Погба записал видео в социальных сетях, в котором пообещал раскрыть откровенные подробности из жизни Поля, его агента и Рафаэля Пимента и товарища по сборной Франции Килиана Мбаппе.

Представители Погба сделали заявление от имени футболиста «Юве»: "Недавние заявления Матиаса Погба в социальных сетях, к сожалению, не стали неожиданностью. Они идут в дополнение к угрозам и попыткам вымогательства в составе организованной преступной группировки.

Компетентные органы Италии и Франции были поставлены в известность об этом месяц назад. В связи с тем, что ведется расследование, других комментариев не будет".