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10:13 (мск), источник: Sport24

Поль Погба обвинил своего старшего брата в вымогательствах

Полузащитник итальянского «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба обвинил в вымогательствах своего старшего брата Матиаса, сообщает Le Figaro.

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Источник: AFP 2022

В субботу, 27 августа, Матиас Погба записал видео в социальных сетях, в котором пообещал раскрыть откровенные подробности из жизни Поля, его агента и Рафаэля Пимента и товарища по сборной Франции Килиана Мбаппе.

Представители Погба сделали заявление от имени футболиста «Юве»: "Недавние заявления Матиаса Погба в социальных сетях, к сожалению, не стали неожиданностью. Они идут в дополнение к угрозам и попыткам вымогательства в составе организованной преступной группировки.

Компетентные органы Италии и Франции были поставлены в известность об этом месяц назад. В связи с тем, что ведется расследование, других комментариев не будет".

32-летний Матиас Погба также является футболистом. Он находится без клуба после ухода из французского «Бельфорта» в апреле текущего года.

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