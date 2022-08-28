Левандовски сделал дубль во 2-м матче за «Барсу» подряд. У него 4 гола в 3 играх Ла Лиги
Роберт Левандовски забил два гола за «Барселону» во втором матче подряд.
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Роберт Левандовски забил два гола за «Барселону» во втором матче подряд.
34-летний нападающий сперва открыл счет в игре 3-го тура Ла Лиги против «Вальядолида» (3:0, второй тайм) после паса Рафиньи Диаса, а затем довел счет до разгромного, воспользовавшись передачей Усмана Дембеле.
В матче 2-го тура против «Реал Сосьедад» (4:1) поляк сделал дубль. Теперь у него, таким образом, четыре гола за три проведенных матча в испанском чемпионате.
В списке бомбардиров Примеры Левандовски догнал Борху Иглесиаса из «Бетиса».