Левандовски сделал дубль во 2-м матче за «Барсу» подряд. У него 4 гола в 3 играх Ла Лиги

34-летний нападающий сперва открыл счет в игре 3-го тура Ла Лиги против «Вальядолида» (3:0, второй тайм) после паса Рафиньи Диаса, а затем довел счет до разгромного, воспользовавшись передачей Усмана Дембеле.

В матче 2-го тура против «Реал Сосьедад» (4:1) поляк сделал дубль. Теперь у него, таким образом, четыре гола за три проведенных матча в испанском чемпионате.