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22:31 (мск), источник: Sports.Ru

У Погба вымогали 13 млн евро — в преступной группе его брат и друзья детства. Поля заманили в квартиру с вооруженными людьми

Стали известны новые подробности семейного конфликта полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.

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Источник: Reuters

Сообщается, что брат футболиста Матиа Погба шантажом вымогает у него порядка 13 млн евро.

Накануне Матиа выложил видеоролик, в котором пообещал опубликовать откровенные подробности, касающиеся Поля, его агента Рафаэлы Пименты, а также форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Он заявил, что информация наделает много шума.

Прокуратура возбудила дело «о попытке шантажа организованной группой». Поль Погба, как сообщает Get French Football News со ссылкой на France Info, рассказал, что в марте этого года его друзья детства и двое вооруженных мужчин в капюшонах заманили его в квартиру в Париже и потребовали заплатить им 13 млн евро. Злоумышленники заявили Погба, что тот перестал помогать им, начав профессиональную карьеру футболиста.

Деньги у Погба потребовали за «оказанные услуги» — якобы заманившие хавбека люди тайно охраняли его на протяжении 13 лет. Игрок «Юве» утверждает, что после этого получал угрозы и от брата Матиа, и от своих друзей детства.

Поль добавил, что после того инцидента в Париже он видел вымогателей еще несколько раз, в том числе в июле этого года в районе базы «Ювентуса» в Турине. Тогда он и узнал, что группу входит и Матиа. Поль обратился к юристу «бьянконери», который решил идти в полицию.

Сотрудникам полиции Погба рассказал, что всегда помогал своим друзьям детства, пока в январе этого года ему не пришлось выгнать из своего дома в Манчестере одного из друзей, обвинив того в краже 200 тысяч евро с банковской карты.

Следствие считает, что Мбаппе вовлечен в эту историю исключительно из-за угроз вымогателей распространить о Погба сведения, согласно которым хавбек «Юве» якобы просил некого шамана наложить заклятие на Килиана. Поль эти обвинения опроверг.

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