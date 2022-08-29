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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
00:45 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду недоволен снижением зарплаты в «МЮ» из-за невыхода в ЛЧ и публичной критикой команды Тен Хагом

Криштиану Роналду недоволен понижением зарплаты в «Манчестер Юнайтед».

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона. В контракте нападающего прописан пункт, согласно которому его зарплата в случае непопадания в турнир должна снизиться с 480 тысяч фунтов в неделю до 360 тысяч.

37-летний нападающий считает это несправедливым, будучи уверенным, что «МЮ» остался без ЛЧ не по его вине, утверждает The Times.

Также португальцу не понравилось, что Эрик тен Хаг, комментируя поражение от «Брентфорда» во 2-м туре АПЛ (0:4), публично выразил недовольство своими футболистами. Отмечается, что в «Аяксе» за пять лет работы тренер никогда не прибегал к таким методам.

The Times пишет, что после той игры тен Хаг стал открыт для продажи Роналду. Нидерландец не выпускал Криштиану в стартовом составе в двух следующих играх.

Сам Роналду также хочет уйти из «Манчестер Юнайтед», однако по разным причинам его агент не может найти ему новую команду.

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