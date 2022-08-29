Головин покорил «ПСЖ» голевой передачей. «Монако» упустил победу над чемпионом после замены россиянина

Перестановки Клемана

«Монако» слабо начал сезон: вылетел из отборочного турнира Лиги чемпионов от ПСВ, а в первых трех турах чемпионата победил лишь раз. Причем неделю назад княжеская команда была растоптана дома «Лансом» (1:4), так что главному тренеру Филиппу Клеману следовало что-то поменять. Ехать в гости к «ПСЖ» неподготовленными было нельзя.

И Клеман действительно подготовился. Во-первых, в основе «Монако» он совершил целых шесть замен (в том числе вернул Головина). Во-вторых, специально под парижского гранда бельгиец выбрал схему с тремя центральными защитниками, которую не использовал с первых минут больше полугода.

В-третьих, многие футболисты изменили амплуа. Например, страхующим в тройке оказался Гильермо Марипан, хотя в предыдущих сезонах при аналогичной схеме чилиец играл правее или левее. Но более серьезные изменения коснулись атаки: центрфорвард Виссам Бен Йеддер большую часть встречи играл на позиции левого вингера, Кевин Фолланд до травмы занимал правый фланг, а Головин царил на острие.

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Роль россиянина — крупный тактический сюрприз от Клемана. Изредка мы видели его в передней линии, но на последних минутах матчей, когда нужно было отыгрываться. В стартовом составе Головин никогда не занимал позицию центрфорварда, но в матче с чемпионом его отправили именно туда.

Конечно, в этом была логика: «Монако» предсказуемо отдал мяч и большую часть матча вынужден был обороняться. В схеме 5−2−3 Головин играл в первой линии прессинга и очень высоко встречал защитников «ПСЖ». Если парижане коротко разыгрывали мяч от ворот, то россиянин, Бен Йеддер и Фолланд (или вышедший вместо немца Магнес Аклиуш) включались в активный прессинг прямо у штрафной. Эту тройку страховали два вездесущих опорника Юссуф Фофана и Мохамед Камара, а затем в игру вступала пятерка защитников.

Задумка Клемана работала — «Монако» четко держал структуру без мяча и остро контратаковал. Конечно, в этом велика заслуга Головина, который встречал соперников выше всех, и именно по Александру ориентировались все его одноклубники. Россиянин был хорош и в созидании: традиционно был опасен при стандартах, но на этот раз он в большей степени выступал в роли отвлекающего фактора. Штрафные и угловые чаще исполнял Кайо Энрике, но бразилец почти всегда консультировался с Головиным перед ударом.

Пас-шедевр на Фолланда

Однако все это ерунда. Главное — результативные действия. Головин почти в каждом матче старается, но в этом сезоне еще не забивал и не отдавал голевых передач. В игре с «ПСЖ» он исправил это недоразумение — «Монако» прервал позиционную атаку хозяев в центре поля, мяч оказался у Головина, и он в три касания вывел Фолланда на оперативный простор. Немец растолкал защитников и открыл счет.

Чуть позже Фолланд получил травму, а вместо него вышел юный Аклиуш. Но структура существенно не изменилась — Головин остался впереди до самой замены на 64-й минуте. Столь ранний уход легко объясним тем, какой громадный объем работы без мяча выполнил Александр. Ну, а голевая передача — награда за старания.

Гол после замены

«ПСЖ» выглядел хуже «Монако» и логично уступал. Хотя в конце первого тайма парижские звезды упустили железобетонный момент: с разницей в секунду Лео Месси и Мбаппе попали в штанги. Во втором тайме в каркас попал и Ашраф Хакими, так что, можно сказать, «ПСЖ» не повезло.