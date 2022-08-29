Футболист сборной России затмил Месси и Мбаппе. Теперь Головина просят купить в «ПСЖ»
Отдал голевую передачу в Париже.
Отдал голевую передачу в Париже.
Александр Головин и его «Монако» слабо начали сезон. В первых трех турах Лиги 1 монегаски сначала обыграли «Страсбург», затем сыграли вничью с «Ренном» и сенсационно влетели 1:4 дома «Лансу». Слабый результат для команды, претендующей как минимум на второе место после «ПСЖ». Параллельно «Монако» проиграл ПСВ в квалификации Лиги чемпионов и новую еврокампанию проведет в ЛЕ. Головин же в этих матчах не набрал ни одного результативного балла.
Шанс исправиться «Монако» и Головину выпал в четвертом туре. В соперниках — грозный «ПСЖ» с Мбаппе, Месси и Неймаром. Казалось, что в Париже местные звезды устроят гостям разнос, но «Монако» неожиданно повел игру — грамотно защищался, быстро накрывал атаки «ПСЖ» в центре поля и пружиной разжимал свои. На 20-й минуте это сработало — Головин сделал разрезающую передачу через половину поля, а Кевин Фоланд открыл счет в матче. Есть первое результативное действие Александра!
Во втором тайме Головин был уже не так заметен, но продолжал активно пахать без мяча и даже руководил прессингом команды. Его заменили на 63-й минуте. У Парижа было все так же туго с игровыми настройками, хоть Месси, Мбаппе и Хакими по разу попали в штангу. Матч для «ПСЖ» спас Неймар, на 70-й минуте заработавший и сам же уверенно реализовавший пенальти.
Но болельщики после игры отмечали в первую очередь Головина, который провел действительно классный матч. Даже Месси с Мбаппе на его фоне выглядели бледно.
Это первая потеря очков «ПСЖ» в новом сезоне — до этого команда забила 17 голов в трех играх.